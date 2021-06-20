Под Орлом права выдали психически нездоровому человеку

Водительское удостоверение будет отнято у него по решению суда.

Новодеревеньковский районный суд прекратил действия прав на управление транспортными средствами. Как пояснили в пресс-службе райсуда, решение было принято по заявлению межрайонной прокуратуры, которая ранее провела плановую проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Законом установлен целый ряд категорий граждан, которым в силу их состояния, например, поставленного им диагноза, запрещено садиться за руль. Такие люди представляют угрозу как для самих себя, так и для других участников дорожного движения.

В данном случае внимание прокуратуры привлек местный житель, которому в феврале 2020 года было выдано водительское удостоверение сроком действия до марта 2030 года. Из материалов дела следует, что для получения прав гражданин представил необходимый пакет документов, включая медицинскую справку о допуске к управлению транспортным средством. Выдана эта справка была в июле 2019 года Новодеревеньковской ЦРБ.

Однако в ходе проверки прокуратура получила от этой же больницы сведения о том, что вышеуказанный гражданин с 2001 года состоит на учете у врача-психиатра. Это означает наличие у него заболевания, при котором управление транспортными средствами не допускается законом. В связи с этим прокуратура подала административный иск с требованием прекратить действие водительских прав. Иск был удовлетворен, кроме того в отношении Новодеревеньковской ЦРБ суд вынес частное определение.

ИА «Орелград»