В Ливнах обсудили вербовку школьников в террористы

Важный вопрос был поднят на заседании в администрации города.

Краткий отчет об очередном заседании антитеррористической комиссии опубликован на сайте администрации Ливен. Его провел глава города Сергей Трубицин. Участники обсудили степень антитеррористической защищенности социально-значимых объектов райцентра и мест массового пребывания людей на соответствие требованиям законодательства. Также были заслушаны представители организаций и учреждений, которые ранее допустили нарушения требований к антитеррористической защищенности территорий.

«Еще одна значимая тема — взаимодействие администрации города Ливны, в частности управления общего образования, с правоохранительными органами и руководством высших и средних специальных учебных заведений города в целях выработки механизма контроля за происходящими процессами внутри школьных и студенческих коллективов, — говорится в сообщении ливенской мэрии. — Задача непростая, но крайне ответственная — исключение фактов вербовки школьников и студентов членами экстремистских и террористических организаций в качестве «террористов смертников» для совершения террористических актов».

По данному вопросу выступили не только чиновники и руководители местных ссузов и вузов, но и представители правоохранительных органов. Также члены комиссии рассмотрели «причины и условия возможного проникновения на территорию города по каналам миграции сторонников международных террористических организаций и российских граждан, принимавших активное участие в вооруженных конфликтах за рубежом». В завершение работы были обсуждены дополнительные меры «по недопущению распространения идеологии терроризма и вовлечения мигрантов в деятельность международных террористических организаций».

Кстати, по данным УМВД, в минувшем году в рамках информационного противодействия проявлениям терроризма и экстремизма в молодежно-подростковой среде было проведено 18 мероприятий для орловцев возрасте от 14 до 23 лет. Полиция рассказала им о последствиях участия в деятельности радикальных организаций и правилах безопасного поведения в интернете.

Согласно официальным данным, полиция во взаимодействии с управлением Роскомнадзора в 2020 году добилась блокировки 17 сетевых ресурсов, на которых были размещены для публичного просмотра материалы экстремистского содержания. К административной ответственности за опубликование противоправного контента за год в регионе был привлечен 51 человек. В июне 2020-го было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.280 УК РФ в отношении жителя областного центра по фактам незаконного изготовления и размещения в публичных местах Северного района Орла «листовок с машинописным текстом, склоняющим граждан к осуществлению экстремистской деятельности».

ИА «Орелград»