В Орле наградили сотрудников УФСИН, спасших семью при пожаре

Герои получили медали и повышение специального звания.

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН Росси по Орловской области, начальнику караула отдела охраны исправительной колонии №6 капитану внутренней службы Андрею Маркову присвоено очередное специальное звание. Теперь он — майор внутренней службы. Повышение стало ему наградой за героический поступок, который он совершил в декабре прошлого года вместе с двумя коллегами – прапорщиками Сергеем Митрохиным и Андреем Михайловым. Кстати, последние ранее были награждены медалями «За доблесть в службе».

В УФСИН напомнили события, произошедшие 25 декабря 2020 года. Около 16 часов дня в деревне Ульяновка Кромского района вспыхнул пожар. Огонь охватил частный жилой дом. Первыми возгорание заметили сотрудники отдела охраны ИК-6. Они стали случайными очевидцами происшествия – сотрудники направлялись на службу. Они незамедлительно позвонили в пожарно-спасательную службу и сами бросили на тушение огня.

«До прибытия пожарных они оказали помощь жильцам в эвакуации и помогли вынести необходимые вещи из загоревшегося дома, — рассказали в управлении ФСИН. — Благодаря их смелым и решительным действиям из дома были спасены четыре человека, в том числе и двое детей».

ИА «Орелград»