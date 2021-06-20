В Орле наказали «нелегального» торговца лекарствами

20.6.2021 | 12:33 Новости, Общество

ИП привлекли к административной ответственности за отсутствие сертификата.

В Орле выявлен факт реализации ветеринарных лекарственных препаратов не специалистом. Об этом сообщает пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора. Административное дело было заведено на ИП – женщина с таким статусом «осуществляла розничную торговлю лекарственными препаратами для ветеринарного применения в зоомагазинах Орловской области».

Как уточнили в управлении Россельхознадзора, еще в марте 2021 года в рамках лицензионного контроля фармацевтической деятельности в отношении нее была проведена плановая выездная проверка. В результате в вину предпринимательнице поставили то, что она не прошла курсы повышения квалификации и не получила сертификат специалиста. При этом лицензия на осуществление фармацевтической деятельности у ИП имеется, она была выдана еще в 2014 году. Однако указанные выше «недостатки» проверяющие сочли грубым нарушением условий лицензии.

На ИП завели дело об административном правонарушении и выдали предписания для устранения выявленных нарушений. Кроме того. Сотрудники Россельхознадзора направили в арбитражный суд Орловской области заявление о привлечении предпринимательницы к административной ответственности. Они просили назначить ей штраф, но суд посчитал это слишком суровым наказанием и ограничился предупреждением.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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