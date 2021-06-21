На Орловщине для контроля за нацпроектами привлекли церковь

Следить за качеством исполнения работ и услуг будет благочинный.

Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ сообщил о том, что благочинный храмов Мценского округа протоиерей Владимир Герченов вошел в состав рабочей группы по контролю за нацпроектами. В ее составе он уже посетил ряд объектов, участвующих в реализации национальных проектов. Сама же группа образована Общественной палатой города Мценска.

«Общественники проконтролировали ход работ в Центральной городской библиотеке им. Новикова, на детской площадке в парке культуры и отдыха и в сквере им. Калиникова, — рассказали в митрополии. — Кроме того, представители Общественной палаты Мценска побывали на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа».

Сообщается, что общественники остались довольны выполняемыми работами и сроками их выполнения, хотя и высказали ряд замечаний. Свои предложения озвучил и Владимир Герченов, подрядчики обещали их учесть. Напомним, что в этом году тема реализации нацпроектов дважды обсуждалась в стенах Орловского облсовета народных депутатов.

Парламентарии заслушали отчеты Контрольно-счетной палаты, которая проводит аудит нацпроектов. Итогом проверок уже стало возбуждение нескольких уголовных дел. Аудиторы установили, что в Орловской области имеются факты, напрямую влияющие на неэффективность закупок и расходов бюджетных средств в рамках нацпроектов. К таковым эксперты отнесли, например, значительный объем закупок заказчиков у единственного поставщика, ограничение конкуренции со стороны заказчиков, завышение начальной максимальной цены контрактов (НМЦК), низкий уровень претензионной работы при невыполнении контрагентами условий закупки, приемку некачественно выполненных работ и другое.

Так, при проверке шести нацпроектов («Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», «Образование», «Экология», «Жилье и городская среда» и «Здравоохранение») были вскрыты нарушения при обосновании НМЦК по закупкам. Сотрудники КСП провели сравнительный анализ средних закупочных цен приобретенных товаров. Оказалось, что закупочные цены на отдельные товары на 7-80 процентов превышали цены, сложившиеся на рынке. При этом были отмечены признаки ограничения конкуренции по закупкам, а результатом таких действий стало то, что не был обеспечен принцип эффективности использования бюджетных средств.

Подозрение вызывает и то, что 43,5 процента закупок были осуществлены у единственного поставщика в результате признания аукционов и конкурсов несостоявшимися. Добавим, что материалы проверки КСП передала в прокуратуру Орловской области и правоохранительные органы.

ИА «Орелград»