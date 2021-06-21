Подтвержден факт самовольного строительства свинокомплекса под Орлом

Суд крупно оштрафовал подрядчика «Мираторга» за работы без разрешения.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел заявление регионального департамента надзорной и контрольной деятельности к обществу с ограниченной ответственностью «БрянскАгрострой» о привлечении этой компании к административной ответственности по ч.1 ст.9.5 КоАП РФ. Требование было мотивировано тем, что в период с 5 марта 2020 года по 18 октября 2020 года указанное ООО осуществляло строительство капитального объекта без оформленного разрешения на такое строительство.

Было установлено, что в декабре 2020 года в департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области от ООО «Мираторг-Курск» поступило извещение о начале строительства «Комплекса зданий и сооружений по искусственному осеменению, воспроизводству и откорму свиней, свиноводческого комплекса №9 (близ населенного пункта Привич Дмитровского района). Согласно извещению генеральным подрядчиком был «БрянскАгрострой».

В феврале 2021 года сотрудники областного управления по государственному строительному надзору провели проверку. При визуальном осмотре было установлено, что основная часть работ, включая прокладку наружных газовых сетей, а также сетей энерго- и водоснабжения, и даже устройство трех прудов-отстойников, уже выполнены. На момент проверки велись монтаж инженерного и технологического оборудования и прокладка внутренних инженерных сетей.

Также было установлено, что фактически работы по строительству объекта были начаты 5 марта 2020 года, то есть практически за год до того, как на объект прибыли чиновники, которые должны были выдать разрешение на строительство. Впрочем, административное дело было заведено на «БрянскАгрострой», а не на «Мираторг». Суд посчитал установленным факт строительства свинокомплекса без разрешения и оштрафовал «БрянскАгрострой» на 250 тысяч рублей.

ИА «Орелград»