Пять человек пострадали в ДТП на Знаменке

Все пострадавшие ехали в автомобиле ВАЗ
Пять человек в возрасте 18-20 лет пострадали в ДТП, которое случилось в поселке Знаменка Орловского района. Об этом сообщило областное управление ГИБДД.
Инцидент произошел 19 июня в 22.35. Установлено, что оба автомобиля ехали по южному подъезду к Орлу. Автомобиль «Киа Рио» поворачивал налево на улицу Школьную и в этот момент столкнулся с встречным ВАЗом.
В отечественной легковушке ехали как минимум два парня и одна девушка, пол остальных пострадавших не сообщается. Потребовалась ли им госпитализация, неизвестно.
ИА «Орелград»