Пять человек пострадали в ДТП на Знаменке

Все пострадавшие ехали в автомобиле ВАЗ

Пять человек в возрасте 18-20 лет пострадали в ДТП, которое случилось в поселке Знаменка Орловского района. Об этом сообщило областное управление ГИБДД.

Инцидент произошел 19 июня в 22.35. Установлено, что оба автомобиля ехали по южному подъезду к Орлу. Автомобиль «Киа Рио» поворачивал налево на улицу Школьную и в этот момент столкнулся с встречным ВАЗом.

В отечественной легковушке ехали как минимум два парня и одна девушка, пол остальных пострадавших не сообщается. Потребовалась ли им госпитализация, неизвестно.

ИА «Орелград»