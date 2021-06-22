Депутат Госдумы Алексей Журавлёв возложил цветы к вечному огню в Орле

Он рассказал журналистам об идее ввести начальную военную подготовку для школьников

Депутат Госдумы, председатель партии “Родина” Алексей Журавлёв 22 июня посетил Орел с рабочим визитом. В день 80-летия начала Великой Отечественной войны он возложил цветы к вечному огню в сквере Танкистов и пообщался с журналистами.

По словам политика, 22 июня – важная и скорбная дата для всей России. Журавлёв посетовал на западные СМИ, которые пытаются извратить историю, обвиняя Советский Союз в начале Великой Отечественной войны.

«У меня воевал отец, воевал дед. Отец прошёл отечественную войну, закончив её в Вене в госпитале, с ранением. И вот этот осколок, который оставался у него в ноге всегда – железный осколок – до конца его жизни он был в его ноге. Потому что раньше ничего не удаляли, зашили сверху – прижился. И я помню, ещё в детстве я нащупывал этот осколок в его [отца] ноге – этого забыть невозможно, никогда», – поделился воспоминаниями депутат от “Родины”.

Политик также рассказал о необходимости патриотического воспитания россиян. По его словам, в школах нужно ввести начальную военную подготовку (НВП): «Я считаю, что НВП – это прививка патриотизма. Это надо делать обязательно».

Кроме этого, Журавлёв рассказал о проблемах с обеспечением ветеранов. Политик считает, что указания президента по этому поводу искажаются на местах: «И я с этим борюсь. И надо заметить, что прокуратура, в которую я обращаюсь, на моей стороне и часто содействует».Политик подчеркнул, что государству ни в коем случае нельзя забывать о детях войны.

После общения со СМИ Журавлёв сфотографировался у вечного огня и отметил, что Орёл похож на его родной Воронеж.

Алексей Журавлев работает депутатом Госдумы с 2011 года, партию “Родина” возглавляет с 2012-го. Является членом комитета нижней палаты парламента по международным делам. В числе прочего выступал за отмену пенсионной реформы.

ИА «Орелград»