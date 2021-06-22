Еще одно дело о краже денег нацпроекта завели на Орловщине

Дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

В Орловской области по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств при реализации национального проекта «Демография». Подробности сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Дело заведено по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество). Подозрение в хищении бюджетных средств пало на директора городского отделения общественной организации.

«Установлено, что в рамках исполнения федеральной программы «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» между КУ ОО «Центр занятости населения Краснозоренского района» и Орловским городским отделением общероссийской общественной организацией «Российский красный крест» заключены контракты по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан», — говорится в сообщении надзорного органа.

По версии прокуратуры, к оплате были предъявлены фиктивные документы об оказании образовательных услуг в отношении двух граждан, которые фактически обучение не проходили. Сумму необоснованных выплат прокуроры оценили в 90 тысяч рублей.

«Ход расследования уголовного дела находится на контроле межрайонной прокуратуры», — подчеркнули в прокуратуре региона.

ИА «Орелград»