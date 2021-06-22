Из-за безальтернативной закупки авто для «Орелоблэнерго» завели дело

Антимонопольщики усмотрели признаки нарушения законодательства.

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области назначила на 7 июля рассмотрение дела о нарушении требований Федерального закона «О защите конкуренции». Как уже писал «Орелград», еще в мае 2021 года от одной из подмосковных фирм поступила жалоба на действия аукционной комиссии АО «Орелоблэнерго». Как указывает заявитель, это предприятие при проведении открытого аукциона указало конкретный предмет закупки: «Поставка нового автомобиля LADA LARGUS универсал (5 мест)». Заявитель считает, что данное требование не позволяет предложить товар-эквивалент и ограничивает конкуренцию.

По жалобе была проведена предварительная проверка, итогом которой стало возбуждение антимонопольного дела. Теперь УФАС вынесло определение, из которого следует, что антимонопольщики провели анализ информации и сведений, размещенных на официальном сайте закупок. В результате действительно были выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Кстати, начальная максимальная цена контракта была установлена в размере 824,9 тысячи рублей. В связи с отсутствием заявок на участие данный аукцион был признан несостоявшимся. Участниками закупки могли быть только представители среднего и малого бизнеса. В техзадании помимо марки автомобиля были указаны и его обязательные характеристики: год выпуска — не ранее 2021-го, максимальный пробег автомобиля — не более 500 км с учетом доставки.

Предварительно антимонопольщики пришли к выводу, что закупаемый «Орелоблэнерго» автомобиль имеет свои технические характеристики, которые определяются исходя из его размера, мощности двигателя, количества мест, параметров коробки передач и т.д. Указание конкретного товарного знака или требования к закупаемому товару, свидетельствующие о его конкретном производителе, без использования слова «или эквивалент» приводит к созданию необоснованных препятствий для участников закупки и влечет сокращение их количества. А это является признаком ограничения конкуренции. По закону, в случае использования в описании продукции указания на товарный знак необходимо использовать слова «или эквивалент».

ИА «Орелград»