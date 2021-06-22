Орловцы хранят в банках почти 100 млрд рублей

С начала года сумма увеличилась на 1 млрд рублей

На начало мая 2021 года орловцы хранили в банках 96,6 млрд рублей, сообщили в региональном отделении Центробанка. Речь идет о вкладах и других привлеченных средствах жителей Орловской области. С начала 2021 года сумма увеличилась более чем на 1 млрд — на 1 января 2021 года у орловцев на вкладах было 95,2 млрд рублей.

Почти 94% (90,4 млрд рублей) — это депозиты в рублях. В иностранной валюте орловцы хранят всего 6% вкладов — в пересчете на рубли сумма составляет 6,2 млрд рублей.

«При активном участии Банка России разработан законопроект, благодаря которому клиентам, которые решат положить деньги на депозит, информация о банковских вкладах будет предоставляться в виде понятной таблицы. В ней будет отражена вся информация о вкладе, его виде, валюте, ограничениях на пополнение и снятие денег, а также о процентной ставке. Информация в таблице поможет гражданам лучше понять особенности вклада, вероятность изменения процентной ставки и реальную доходность вложений. Вкладчикам будет проще сделать осознанный выбор между предложениями различных банков», — рассказали в ЦБ.

ИА «Орелград»