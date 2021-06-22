Орловские чиновники не платили взносы на капремонт с 2014 года

Суд рассмотрел иск о взыскании взносов за муниципальные помещения.

Дело по исковому заявлению некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Ответчиков по нему набралось целых пять: администрация города Орла, три ее управления, а также МКУ «Служба технического обеспечения администрации города Орла». Истец просил взыскать с них задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт в сумме 515,6 тысячи рублей.

Отметим, что только служба техобеспечения частично признала исковые требования, остальные ответчики дружно сослались на пропущенный срок исковой давности. Как следует из материалов дела, спор возник вокруг шести нежилых помещений, расположенных в Орле на Пролетарской Горе и в переулке Почтовом. Они находятся в оперативном управлении МКУ «СТО администрации г. Орла». Лицевые счета на них были открыты в начале 2017 года, когда эти помещения и были переданы службе техобеспечения.

Однако начисления взносов на капремонт по спорным адресам производятся еще с декабря 2014 года. Дело в том, что помещения расположены в многоквартирных жилых домах, следовательно, взносы за них обязан выплачивать собственник — муниципалитет. Судя по иску, эти взносы никто ни разу так и не заплатил. Однако при вынесении решения суд учел то, что исковый срок требований уплаты взносов за период с декабрь 2014 года по август 2017-го истцом все-таки был пропущен, так как иск поступил в суд лишь в октябре 2020 года.

Поэтому часть требований арбитраж оставил без удовлетворения. Примерно половину долга администрации города, по сути, простили. При этом суд обязал чиновников заплатить взносы за период с сентября 2017 года по август 2020 года. Эта обязанность возложена на муниципальную службу технического обеспечения, которой надлежит перечислить регоператору капремонта более 265 тысяч рублей.

ИА «Орелград»