Под Орлом «Нива» протаранила бетонные блоки

Водитель и пассажир получили травмы

В Орловской области автомобиль «Нива» протаранил бетонные ограждения и съехал в кювет, сообщили в регуправлении ГИБДД.

Инцидент произошел 21 июня в 2.00 на трассе «Орел-Тамбов». Установлено, что внедорожник ехал от Ливен в сторону Орла. На 97 км водитель не справился с управлением, и машина съехала с дороги. Протаранив бетонные блоки, которые служили «освещаемыми дорожными ограждениями», «Нива» вывалилась в кювет.

В результате ДТП пострадали 56-летний водитель и 54-летний пассажиры внедорожника. Потребовалась ли им госпитализация, не сообщается.

ИА «Орелград»