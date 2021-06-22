Под Орлом «Нива» протаранила бетонные блоки

22.6.2021 | 9:53 Новости, Происшествия

Водитель и пассажир получили травмы

В Орловской области автомобиль «Нива» протаранил бетонные ограждения и съехал в кювет, сообщили в регуправлении ГИБДД.

Инцидент произошел 21 июня в 2.00 на трассе «Орел-Тамбов». Установлено, что внедорожник ехал от Ливен в сторону Орла. На 97 км водитель не справился с управлением, и машина съехала с дороги. Протаранив бетонные блоки, которые служили «освещаемыми дорожными ограждениями», «Нива» вывалилась в кювет.

В результате ДТП пострадали 56-летний водитель и 54-летний пассажиры внедорожника. Потребовалась ли им госпитализация, не сообщается.

ИА «Орелград»

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