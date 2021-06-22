В деле о психиатрах для «Орелводоканала» поставлена точка

УФАС разобралось в нюансах сомнительного аукциона.

Управление ФАС России по Орловской области завершило рассмотрение антимонопольного дела, возбужденного в отношении МПП ВКХ «Орелводоканал». Как уже писал «Орелград», муниципальное предприятие заподозрили в нарушении статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции» при проведении электронного аукциона. Дело было заведено на основании жалобы, поступившей в антимонопольную службу в феврале этого года.

Заявитель оспорил действия комиссии заказчика – «Орелводоканала» — при проведении аукциона на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования работников. Принять участие в конкурсе планировало несколько компаний. УФАС установило, что документация к конкурсу была составлена с нарушениями: у комиссии заказчика не было обязанности по проверке соответствия участников аукциона требованиям, указанным в техническом задании.

Это означает, что победу могла одержать фирма, которая требованиям не отвечает. Так оно и произошло. Например, обязательным критерием было наличие опыта – не менее пяти лет работы на рынке оказания медуслуг. Согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц, победу в конкурсе одержало ООО, зарегистрированное в сентябре 2016 года. А лицензия на осуществление медицинской деятельности, представленная в составе заявки, датирована августом 2020-го. Таким образом, данное ООО не соответствовало требованиям.

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что и «пришедшее к финишу вторым» ООО также не соответствовало требованиям, но все равно было допущено к участию. Указанные действия «Орелводоканала», по мнению комиссии УФАС, могли привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции. В результате жалоба была признана обоснованной, «Орелводоканал» признан нарушителем антимонопольного законодательства. Впрочем, представление ему выдавать не будут, поскольку договор уже исполнен.

Добавим, что начальная (максимальная) цена договора составляла 980 тысяч рублей. Договор был заключен с вышеупомянутым ООО, которое предложило наиболее низкую цену договора, а именно 550 тысяч рублей. Материалы антимонопольного дела переданы должностному лицу Орловского УФАС России для решения вопроса о возбуждения административного производства.

ИА «Орелград»