В Орле аптечная сеть не выдержала проверку

Многочисленные нарушения были выявлены при проверке ветаптек.

Как уточнили в Территориальном управлении Россельхознадзора, проверка была проведена в рамках лицензионного контроля фармацевтической деятельности. Она была плановой и выездной. Всего инспекторы ведомства посетили шесть ветеринарных аптек, которые входят в единую сеть. Они как оптом, так и в розницу торгуют лекарственными препаратами для ветеринарного применения. Сообщается, что в ходе проверки были выявлены множественные нарушения правил хранения лекарств.

Большинство выявленных нарушений являются сугубо техническими. Например, в вину аптекам поставили то, что полки шкафов, витрин и стеллажей у них не были пронумерованы и промаркированы и что не было выдержано расстояние от пола до полок в шкафах и витринах. Однако нашлись и более грубые нарушения.

Например, в проверенных аптеках не велся учет лекарственных препаратов, срок годности которых составляет менее одной трети от всего срока годности. Кстати, в наличии такие препараты имелись. Также был выявлен факт нахождения на реализации недоброкачественного лекарственного препарата без маркировки производителя на первичной упаковке.

«Внутренние поверхности ограждающих конструкций помещений двух ветаптек не допускали возможность проведения влажной уборки, — добавляют в ТУ Россельхознадзора. — Пол в одной из ветаптек имел неокрашенные участки деревянных поверхностей, щели между досками».

По результатам проверки были составлены материалы дела об административном правонарушении, которые ведомство затем подало в арбитражный суд Орловской области.

Последний признал компанию-владельца аптечной сети виновной и наказал ее штрафом в размере 50 тысяч рублей и изъятием из оборота и уничтожением вышеупомянутого недоброкачественного лекарственного препарата.

ИА «Орелград»