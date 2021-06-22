В Орле прошла акция «Свеча памяти»

В этом году она состоялась 22 июня в 4.00 – в час начала войны

В Орле 22 июня состоялась акция «Свеча памяти», приуроченная к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба облсовета. Мероприятие началось в 4.00 – в час старта боевых действий.

«Свеча памяти» прошла на бульваре Победы перед стелой «Орел – город воинской славы». Участники выстроили из свечей надпись «Помним 1941-1945». Параллельно свечи памяти зажглись в сквере Гуртьева, сквере Танкистов, на улице Ленина.

«22 июня, в День памяти и скорби, мы вновь вспоминаем о тех, кто погиб в самой кровопролитной войне за всю историю человечества. На защиту Отечества плечом к плечу встала вся страна. Увы, миллионы остались на полях сражений. Мирные жители — старики, женщины, дети — подвергались страданиям в оккупации, были в фашистском плену, трудились на заводах и фабриках, чтобы приблизить освобождение Родины. Их подвиг вечен, как и наша память о нём!» — сказал председатель облсовета Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»