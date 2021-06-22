Заболеваемость коронавирусом на Орловщине продолжает расти

За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 65 человек

В Орловской области продолжает расти суточная заболеваемость коронавирусом — за последний день диагноз подтвердился у 65 человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число случаев в регионе достигло 36 728.

Вместе с тем за сутки умерли 4 пациента с COVID-19, количество жертв выросло до 721. Выздоровели 55 человек (34 862 всего).

В целом по России число зараженных достигло 5 350 919 (+16 715). Скончались 130 347 (+546). Выздоровели 4 889 450 (+11 117).

ИА «Орелград»