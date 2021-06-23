Белорусскую клубнику тайно завезли в Орел

23.6.2021 | 11:04 Новости, Общество

Владельцы товара «забыли» известить компетентные органы.

По данным Территориального управления Россельхознадзора, в текущем году на территорию Орловской области завезено уже 30,5 тонны белорусской клубники. Однако более половины данного товара было завезено с нарушениями требований российского законодательства. В пресс-службе ведомства уточнили, то Россия вообще является основным рынком сбыта белорусской клубники.

Однако, согласно официальным данным, из более чем 30,5 тонны белорусской клубники сотрудники Россельхознадзора в рамках проведения карантинного фитосанитарного контроля осмотрели только 13,35 тонны, то есть менее половины товара, поступившего из соседней страны.

«О поступлении 17,35 тонны подкарантинной продукции участники внешней экономической деятельности не известили и не предъявили продукцию для установления карантинного фитосанитарного состояния, — подчеркнули в ТУ Россельхознадзора. — За данное нарушение виновные лица были привлечены к административной ответственности по статье 10.3 КоАП РФ».

В ведомстве напоминают, что владелец подкарантинной продукции обязан уведомлять надзорный орган о ее прибытии в Орловскую область и оперативно предъявить ее для карантинного фитосанитарного контроля.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования