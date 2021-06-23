Белорусскую клубнику тайно завезли в Орел

Владельцы товара «забыли» известить компетентные органы.

По данным Территориального управления Россельхознадзора, в текущем году на территорию Орловской области завезено уже 30,5 тонны белорусской клубники. Однако более половины данного товара было завезено с нарушениями требований российского законодательства. В пресс-службе ведомства уточнили, то Россия вообще является основным рынком сбыта белорусской клубники.

Однако, согласно официальным данным, из более чем 30,5 тонны белорусской клубники сотрудники Россельхознадзора в рамках проведения карантинного фитосанитарного контроля осмотрели только 13,35 тонны, то есть менее половины товара, поступившего из соседней страны.

«О поступлении 17,35 тонны подкарантинной продукции участники внешней экономической деятельности не известили и не предъявили продукцию для установления карантинного фитосанитарного состояния, — подчеркнули в ТУ Россельхознадзора. — За данное нарушение виновные лица были привлечены к административной ответственности по статье 10.3 КоАП РФ».

В ведомстве напоминают, что владелец подкарантинной продукции обязан уведомлять надзорный орган о ее прибытии в Орловскую область и оперативно предъявить ее для карантинного фитосанитарного контроля.

ИА «Орелград»