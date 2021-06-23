Более 1400 человек заподозрили в преступлениях на Орловщине

Орловская полиция отчиталась о проведенной за 5 месяцев работе.

Управление МВД России по Орловской области обнародовало данные о состоянии оперативной обстановки в регионе за 5 месяцев 2021 года. Из них следует, что в отчетном периоде общественно-политическая ситуация оставалась стабильной и существенного влияния на оперативную обстановку не оказывала. В целом в текущем году органами внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами было установлено 1420 лиц, обоснованно подозреваемых в совершении преступлений. Также было раскрыто 1684 преступления.

Сообщается, что по итогам 5 прошедших месяцев количество зарегистрированных на территории Орловской области преступлений снизилось на 1,5 процента по сравнению с прошлым годом. При этом сокращение числа зарегистрированных преступлений отмечено в 19 районах региона. Более всего в этом плане отличились Заводской район города Орла, а также Краснозоренский, Корсаковский, Верховский и Покровский районы.

«В структуре преступности доля противоправных посягательств против собственности составляет 57,2 процента, против личности – 13,8, в сфере незаконного оборота наркотиков – 7,3, — сообщается в информации УМВД. — Преступления экономической направленности занимают 9,4 процента. В отчетном периоде меньше зарегистрировано убийств, разбойных нападений, грабежей, краж, в том числе из квартир и краж автомобилей».

ИА «Орелград»