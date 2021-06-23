Двое орловцев отказались уходить из больницы и поплатились

23.6.2021 | 13:30 Новости, Происшествия

Дебоширы выволокли росгвардейцы

В Орле Росгвардии пришлось вмешаться в конфликт, который развернулся в одном из учреждений здравоохранения в Заводском районе. Двое 36-летних пациентов завершили курс лечения, но отказались покидать больницу. Выгонять их пришлось силой.

Острая ситуация произошла в приемном покое. Мужчины пытались решить спор «с помощью нецензурных выражений и физической силы». Врачи требовали от орловцев остановиться, но они отказывались — и пытались вернуться в палаты.

Силовики задержали хулиганов и передали их полиции.

ИА «Орелград»

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