Двое орловцев отказались уходить из больницы и поплатились

Дебоширы выволокли росгвардейцы

В Орле Росгвардии пришлось вмешаться в конфликт, который развернулся в одном из учреждений здравоохранения в Заводском районе. Двое 36-летних пациентов завершили курс лечения, но отказались покидать больницу. Выгонять их пришлось силой.

Острая ситуация произошла в приемном покое. Мужчины пытались решить спор «с помощью нецензурных выражений и физической силы». Врачи требовали от орловцев остановиться, но они отказывались — и пытались вернуться в палаты.

Силовики задержали хулиганов и передали их полиции.

ИА «Орелград»