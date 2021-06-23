Орловцам начнут выписывать электронные рецепты на лекарства

Эксперимент стартует с 1 октября 2021 года

С 1 октября 2021 года в Орловской области врачи начнут выписывать пациентам электронные рецепты на лекарства. Соответствующее решение приняли на совещании, которое провел вице-губернатор региона Вадим Тарасов.

«Цель проекта — повышение качества лекарственного обеспечения, снижение нагрузки на медицинских работников в регионе и, самое главное, дать возможность гражданам получать информацию о наличии и ценах выписанных лекарств в аптечной сети региона», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Чиновники считают, что в числе прочего жители получат возможность покупать лекарства по наименьшей цене.

ИА «Орелград»