Орловские баскетболистки стали призерами всероссийского фестиваля

23.6.2021 | 14:37 Новости, Спорт

Команда «Дюшес» завоевала бронзовые медали в Анапе

Женская баскетбольная команда из Орла «Дюшес» (девушки не старше 2008 г. р.) стала призером всероссийского фестиваля «Минибаскет — 2021» (Анапа). Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

«Дюшес» занял третье место на турнире из 35 команд. По пути к медалям команда обыграла соперниц из Нижнего Тагила, Тимашевска, еще одной орловской команды «ДЮСШ-6» и Вологды.

«Юных спортсменок подготовили тренеры Анастасия Коровяковская и Мария Демочкина», — отметили в правительстве.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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