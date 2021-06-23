Случайная находка в доме сестры довела орловца до суда

Уже в суде уголовное дело в отношении мужчины закрыли.

Как сообщили в пресс-службе Малоархангельского районного суда, местный житель обвинялся органами предварительного расследования в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.222.1 УК РФ. Речь идет о незаконном хранении взрывчатых веществ. Впрочем, обвинение звучит гораздо грознее самого деяния.

Как уточнили в суде, было установлено, что при перевозке вещей из дома своей сестры обвиняемый нашел в одной из тумбочек металлическую банку с находившимся в ней сыпучим веществом. В материалах уголовного дела оно фигурирует как «взрывчатое вещество метательного действия». Но если говорить простыми словами, то это была банка с порохом, которым на законных основаниях пользуются охотники.

Мужчина, согласно материалам дела, решил оставить этот порох себе «в целях дальнейшего незаконного хранения и использования». В вину ему поставили то, что о своей находке в правоохранительные органы он не сообщил, взрывчатое вещество в отделение полиции не сдал. «Не являясь охотником, не имея соответствующего разрешения на хранение взрывчатых веществ, с целью незаконного хранения взрывчатых веществ, обнаруженную металлическую банку с находящимся в нем сыпучим веществом оставил у себя дома», — к такому выводу пришел дознаватель.

При ознакомлении с материалами уголовного дела обвиняемый заявил ходатайство о проведении предварительного слушания по делу и выразил желание прекратить уголовное дело с применением меры уголовно-правового характера в виде штрафа. Это означает, что он полностью признает свою вину и согласен с прекращением уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. Кроме того, мужчина сообщил, что загладил вред, причиненный преступлением: он занимался общественно-полезными работами на территории сельского поселения Малоархангельского района. Суд учел данное обстоятельство, закрыл дело и наказал мужчину судебным штрафом в размере 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»