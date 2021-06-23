За два дня в Орловской области утонули два человека

Инциденты произошли в Ливенском и Покровском районах

За 22 и 23 июня в Орловской области на водоемах утонули два человека. Об этом говорится в сообщениях на сайте регионального главка МЧС.

22 июня утонул человек, который купался в деревне Высокое Покровского района. «Погиб 1 человек», — указано на портале ведомства.

Аналогичное сообщение поступило сегодня, 23 июня, из населенного пункта Парный Колодезь Ливенского района. Судя по снимку с места происшествия, тело погибшего вытащили водолазы.

В МЧС в очередной раз напомнили жителям о правилах поведения на воде. Купаться следует только в разрешенных местах, оборудованных для отдыха. Кроме того, запрещено залезать в воду в состоянии алкогольного опьянения.

ИА «Орелград»