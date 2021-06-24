Амчанин выдумал угон, испугавшись наказания за ДТП

Житель Мценска на ходу сочинил криминальную историю.

Мценский районный суд Орловской области вынес решение по уголовному делу, возбужденному в отношении местного жителя. Мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). Отметим, что происходило все ночью. Так, во втором часу ночи подсудимый передал свой автомобиль, по ранее достигнутой устной договоренности, приятелю.

Примерно час спустя приятель был задержан сотрудниками ГИБДД. Он катался на чужой машине по двору. Ему было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что он ответил отказом. Тем самым приятель автоматически был признан пьяным за рулем. Минут 20 спустя на место задержания прибыл законный владелец автомобиля, узнавший о том, что его приятеля задержали.

Впрочем, вызволять товарища из беды он не собирался. Мужчина решил, что именно его могут привлечь к ответственности за совершенное приятелем административное правонарушение. Поэтому он отправился в полицию, где написал заявление об угоне принадлежащего ему автомобиля. Старший оперуполномоченный разъяснил ему при этом положения статьи 306 УК РФ и под подпись предупредил его об уголовной ответственности по указанной статье за заведомо ложный донос.

Однако автовладелец настаивал на своем: дескать, ночью неизвестные угнали его машину, стоявшую во дворе. В результате была проведена проверка по заявлению, которая все расставила по местам. Лжедоносчик раскаялся в содеянном и попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке. Ему было назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.

ИА «Орелград»