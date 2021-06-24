Две велосипедистки пострадали в ДТП в Орловской области

Одна авария случилась в Ливнах, другая — на трассе

За прошедшие сутки в Орловской области в ДТП пострадали две велосипедистки. Сводку за день обнародовало региональное управление ГИБДД.

Первая авария случилась 23 июня в 12.10 на трассе Орел-Тамбов — Хотетово. Установлено, что автобус ПАЗ, который ехал в сторону деревни Хотетово, на 6 км сбил велосипедистку. Ей оказалась женщина 1967 г. р., которая ехала справа от дороги в том же направлении. С травмами орловчанку госпитализировали.

Второе ДТП произошло 23 июня в 19.50 на улице Серболовской в Ливнах. Пострадавшей оказалась 19-летняя девушка, которая на велосипеде ехала в сторону улицы Пригородной. Судя по сообщению, она столкнулась с автомобилем, который после аварии уехал с места происшествия. Госпитализация в данном случае не потребовалась.

ИА «Орелград»