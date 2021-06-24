Орловская прокуратура защитила реку от «разведчиков»

24.6.2021 | 14:14 Новости, Общество

Для восстановления законности пришлось обращаться в суд. 

В Орловской области суд удовлетворил требования природоохранного межрайонного прокурора о проведении рекультивации земель в целях исключения негативного воздействия на водный объект. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. В надзорном ведомстве уточнили, что ранее поступило коллективное обращение жителей Мценского района.

Граждан обеспокоили некие земельные работы, которые неизвестные проводили на берегу реки Зуша. В ходе проверки было установлено, что в указанном районе проводились геологоразведочные работы на участке недр местного значения. Их проводило одно из ООО и индивидуальный предприниматель. По мнению прокуратуры, «разведчики» при этом нарушали требования  водного и земельного законодательства. На это, например, ясно указывают навалы грунта, размещенные в границах береговой полосы и водоохранной зоны реки.

«В целях исключения негативного влияния на водный объект природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление об обязании юридического лица и индивидуального предпринимателя разработать проект восстановления нарушенных земель в границах водоохранной зоны реки и провести их рекультивацию, — пояснили в прокуратуре региона. — Судом требования ведомства удовлетворены в полном объеме».

ИА «Орелград»

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