Рыбаковы захотели перепрыгнуть в облсовет

24.6.2021 | 17:00 Новости, Политика

Попасть в региональный парламент они планируют как самовыдвиженцы

Депутаты городского совета Орла Виталий и Игорь Рыбаковы выдвинулись на выборы в облсовет. Об этом политики рассказали «Орловским новостям».

Известно, что документы в региональный избирком они подали 23 июня. В выборах Рыбаковы планируют участвовать как самовыдвиженцы.

Политики уже были депутатами облсовета – в 2020 году они сложили полномочия, чтобы участвовать в выборах в городской совет Орла и в итоге победили на своих округах. В горсовете они примкнули к «справедливой команде».

За 2020 год Виталий и Игорь Рыбаковы заработали почти 300 млн рублей, рассказывал «Орелград» на основе их деклараций о доходах. Еще 200 млн рублей принесла в семью супруга Виталия Рыбакова.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования