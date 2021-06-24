Рыбаковы захотели перепрыгнуть в облсовет

Попасть в региональный парламент они планируют как самовыдвиженцы

Депутаты городского совета Орла Виталий и Игорь Рыбаковы выдвинулись на выборы в облсовет. Об этом политики рассказали «Орловским новостям».

Известно, что документы в региональный избирком они подали 23 июня. В выборах Рыбаковы планируют участвовать как самовыдвиженцы.

Политики уже были депутатами облсовета – в 2020 году они сложили полномочия, чтобы участвовать в выборах в городской совет Орла и в итоге победили на своих округах. В горсовете они примкнули к «справедливой команде».

За 2020 год Виталий и Игорь Рыбаковы заработали почти 300 млн рублей, рассказывал «Орелград» на основе их деклараций о доходах. Еще 200 млн рублей принесла в семью супруга Виталия Рыбакова.

ИА «Орелград»