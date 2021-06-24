В Орле объяснили сокращение доходов Дорожного фонда

COVID-19 признали виновником сокращения поступлений по акцизам.

В Орловском облсовете народных депутатов прошли публичные слушания по отчету об исполнении бюджета региона за 2020 год. В целом участники мероприятия документ признали удовлетворительным. Но при этом были высказаны и замечания. Например, было отмечено, что бюджет региона по-прежнему является дотационным. Доходы по итогам 2020 года составили 42,002 миллиарда рублей, из них безвозмездные поступления из федерального бюджета – 21,578 миллиарда. То есть более половины своих «доходов» Орловщина банально получила от Москвы.

Что касается собственных доходов, то не по всем направлениям удалось достичь плановых показателей. Примером могут послужить налоговые поступления Дорожного фонда Орловской области. В 2020 году они сложились в сумме 3,79 миллиарда рублей, что на 15,1 миллиона рублей, или на 0,4 процента ниже уровня 2019 года. Изначально планировалось, что показатели 2020 года превысят уровень предыдущего года.

«При этом сокращение поступлений по акцизам на нефтепродукты на 4,1 процента, или 118,8 миллиона рублей в абсолютном выражении, обусловлено ограничением транспортного сообщения в связи с COVID-19», — говорится в правительственном отчете. Правда, чиновники уверяют, что это сокращение было практически компенсировано приростом поступления по транспортному налогу — на 103,7 миллиона рублей, или на 11,7 процента.

ИА «Орелград»