В Орле рецидивист напал на бармена

Внимание злоумышленника привлекла висевшая на шее продавца цепочка.

Решение по уголовному делу о грабеже вынес Советский районный суд города Орла. Оно было возбуждено в отношении рецидивиста. Мужчина ранее отбывал сроки за многочисленные грабежи и мошенничество. Освободился он в конце 2019 года и ровно год спустя совершил очередной грабеж. Следствием и судом было установлено, что мужчина до поздней ночи засиделся в пивном баре в октябре 2020-го.

Он был изрядно пьян. Его внимание привлекли ювелирные украшения – две золотые цепочки украшали шею девушки-бармена. Рецидивист решил отнять их силой. Он попросил девушку вынести ему в зал бокал пива, а когда она вышла из-за барной стойки, сорвал с ее шеи две цепочки, общая стоимость которых составляла более 70 тысяч рублей.

Кстати, девушка оказалась не робкого десятка и вступила в борьбу со злоумышленником. В суде он даже пожаловался, что она ударила его по голове, из-за чего он упал. Тем не менее, с похищенным ему удалось скрыться. Добычу он пытался сбыть в ломбард, причем сам идти туда побоялся – попросил сделать это своего приятеля. Учитывая богатое криминальное прошлое грабителя, суд приговорил его к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»