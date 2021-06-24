В Орле случилось ДТП со скорой помощью

Спецмашина врезалась в «Ладу Гранту» на улице Карачевской

Утром 24 июня в Орле случилось ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-чате «Орел Автомобильный».

Авария произошла на улице Карачевской. На снимках видно, что спецмашина столкнулась с автомобилем «Лада Гранта». У «скорой» разбита передняя часть, у легковушки – левый бок. Можно предположить, что «Гранта» выезжала со второстепенной дороги и в этот момент получила удар от «скорой».

Есть ли в ДТП пострадавшие, неизвестно, но на место приезжал реанимобиль. После аварии «скорую» пришлось увозить на эвакуаторе.

ИА «Орелград»