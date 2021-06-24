В Орле во внебюджетные фонды собрали почти 5 млрд рублей

В областной столице возросли объемы сбора страховых взносов.

В Орле по сравнению с предыдущим годом выросла статистика сборов страховых взносов во внебюджетные фонды. Такую тенденцию подметили в областной налоговой службе. Напомним, оператором по сбору таких платежей являются налоговики. Согласно данным, приведенным пресс-службой регионального управления ФНС России, за 5 месяцев 2021 года в Орле во внебюджетные фонды поступило более 4,8 миллиарда рублей.

Показатель аналогичного периода прошлого года в целом превышен на 1,8 процента. Налоговики уточнили, что 73 процента всех поступлений составили платежи в Пенсионный фонд РФ. Орловцы перечислили ему свыше 3,5 миллиарда рублей, что на 53,5 миллиона рублей, или на 1,5 процента выше уровня предыдущего года.

Поступления по страховым взносам в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в текущем году составили 871,3 миллиона рублей. В данном случае орловцы перечислили фонду на 48,9 миллиона рублей больше, чем годом ранее, а объем сборов вырос на 5,9 процента.

ИА «Орелград»