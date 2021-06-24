В Орловской области могут появиться бесковидные рестораны

По примеру Москвы региональные власти хотят, чтобы в некоторых организациях все сотрудники привились от COVID-19

В Орловской области планируется сформировать список организаций сферы услуг, «свободных» от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона по итогам заседания оперштаба 23 июня.

Первой о создании бесковидных ресторанов, кафе и других заведений объявила Москва. Речь идет об организациях, где все сотрудники либо привились от коронавируса, либо переболели и имеют подтвержденные антитела. В случае с Москвой в такие рестораны будут пускать только людей с отрицательным ПЦР-тестом, справкой о вакцинации или антителах. Но в пресс-релизе правительства Орловской области об этом не говорится.

Обновление. В пресс-службе администрации региона сообщили «Орелграду», что на данный момент мера касается только сотрудников — о посетителях речи не идет.

Губернатор Андрей Клычков поручил «до 25 июня внести предложения по формированию перечня организаций, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг, в том числе общественного питания и торговли, свободных (защищенных) от COVID-19». «Мы не вводим обязательной вакцинации, я надеюсь на здравый смысл людей. Нужно обезопасить себя и окружающих, иначе коронавирус нам не победить», — сказал Клычков.

На заседании 23 июня оперштаб также продлил ограничения по коронавирусу в Орловской области до 30 июля 2021 года включительно. Речь о соблюдении масочного режима и социальной дистанции, использовании обеззараживателей воздуха, антисептиков, регулярной дезинфекции. Кроме того, ограничения касаются массовых мероприятий.

Власти отметили рост заболеваемости коронавирусом в Орловской области. Показатель инфицирования в регионе составляет 5007,2 на 100 тысяч населения – это больше, чем в среднем по России (3646,3 на 100 тысяч).

ИА «Орелград»