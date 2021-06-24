В Орловской области зарегистрировали 73 случая коронавируса

24.6.2021 | 11:23 Новости, Общество

Общее число достигло 36 868

За прошедшие сутки в Орловской области зафиксировали 73 случая коронавируса — максимум с марта 2021 года. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число зараженных COVID-19 в регионе достигло 36 868.

Вместе с тем за сутки скончались четыре пациента с COVID-19, количество жертв выросло до 728. Выздоровели 69 человек (34 993 всего).

В целом по России суточный прирост случаев коронавируса впервые с января превысил 20 тысяч человек, за день медики подтвердили диагноз у 20 182 пациентов. Общее число случаев достигло 5 388 695. С начала пандемии скончались 131 463 (+568). Выздоровели 4 915 615 (+13 505).

ИА «Орелград»

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