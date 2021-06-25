Грешилову выплатят 15 млн рублей за «несправедливое увольнение» из «Гринна»

Стороны договорились без суда

Бывший владелец «Гринна» Николай Грешилов получит 15 млн рублей компенсации за увольнение с поста гендиректора компании, сообщило издание Abireg.ru.

Конфликт Грешилова и новых владельцев компании начался в 2019 году, после продажи «Гринна» дочерним предприятиям букмекерской компании 1xBet. Через несколько месяцев бизнесмена уволили с должности генерального директора «Гринна».

После этого он подал в суд, но проиграл. Сам Грешилов позднее рассказал, что его уволили якобы за прогулы, а также не выплатили компенсацию.

В 2020 году бизнесмен снова подал на обидчиков в суд, требуя выплатить более 1 млрд рублей в качестве компенсации и возмещения морального вреда. Кроме того, Грешилов хотел поменять формулировку в документах об увольнении.

Теперь стало известно, что стороны договорились вне суда. Грешилову должны выплатить 15 млн рублей, а также убрать «прогулы» из формулировки его увольнения.

ИА «Орелград»