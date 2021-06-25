Клычков ввел особый режим и велел сообщить об этом алкоголикам

В Орловской области примут превентивные меры по защите от пожаров.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков с 23 июня ввел на территории региона особый противопожарный режим — в связи с повышением пожарной опасности и ростом числа пожаров. Глава региона дал ряд рекомендаций различным ведомствам. Так, управлению лесами поручено принять меры по ограничению пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Также предстоит провести обновление просек и противопожарных минерализованных полос.

Департаменту сельского хозяйства предписано организовать работу по недопущению сжигания сухостоя на полях, а также опашке лесных массивов, граничащих с полями в период проведения сельскохозяйственных работ. Главам городов и районов рекомендовано создать оперативные группы и провести внеплановые противопожарные инструктажи с населением, в первую очередь с гражданами без определенного места жительства и занятий, престарелыми, инвалидами, безработными и многодетными семьями.

Также чиновникам на местах предписано провести дополнительную работу по выявлению мест проживания граждан, злоупотребляющих алкогольными напитками и ведущих антиобщественный образ жизни, и провести с ними профилактические беседы. Управлению МВД России по Орловской области в свою очередь рекомендовано организовать проведение превентивных мероприятий с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни, злоупотребляющими алкогольными напитками и наркотическими средствами.

Также полиции надлежит активизировать разъяснительную работу с несовершеннолетними, осужденными и состоящими на учете в органах внутренних дел — по недопущению совершения ими административных правонарушений и преступлений, связанных с нарушением действующего законодательства в области пожарной безопасности. Кроме того, губернатор поручил организовать контроль за содержанием и исправностью источников наружного противопожарного водоснабжения и созданием резерва приспособленной техники на случай необходимости подвоза воды к месту пожара.

ИА «Орелград»