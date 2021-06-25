Облсовет подумает о заморозке окладов чиновников

В регионе приостановят действие закона о ежегодной индексации зарплат.

Губернатор Орловской области внес на рассмотрение в Орловский облсовет народных депутатов законопроект о приостановлении действия части 3 статьи 12 регионального закона «О регулировании отдельных правоотношений в сфере государственной гражданской службы». Эта норма гарантирует ежегодную индексацию размеров месячного оклада государственного гражданского служащего Орловской области в соответствии с замещаемой им должностью и присвоенным ему классным чином.

Иными словами, оклады чиновников автоматически увеличиваются с учетом уровня годовой инфляции. Действие этой нормы и предложил приостановить губернатор – пока только до 1 января 2022 года. Интересно, что обоснованием инициативы послужило то, что в областном бюджете на 2021 год нет положений об индексации в 2021 году должностных окладов и окладов за классный чин с учетом уровня инфляции. Получается, что сам бюджет приняли в конце 2020 года с нарушением требований регионального закона? А спохватились только сейчас, к концу первого полугодия? «В проекте закона не содержится положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции», — заверяют при этом его авторы.

Согласно данным Орелстата, по итогам первого квартала 2021 года средний уровень оплаты труда в сфере государственного управления в Орловской области составил 38 062 рубля в месяц. Согласно данным правительства региона, по состоянию на 1 апреля 2021 года численность государственных гражданских служащих Орловской области составила 1 233 человека. Фактические затраты на их денежное содержание сложились в сумме 133,412 миллиона рублей. Средства были выделены из областного бюджета.

ИА «Орелград»