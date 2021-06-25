Орловский бизнес-омбудсмен добился снижения санкций до минимума

Правозащитник в суде отстоял права сельхозпроизводителя.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области добился применения минимальных административных санкций в отношении субъекта малого бизнеса. Об этом сообщается на официальном сайте правозащитника. Напомним, данный пост занимает Евгений Лыкин. Из сообщения следует, что за помощью к бизнес-омбудсмену обратился руководитель одного из сельскохозяйственных ООО.

Он рассказал, что на предприятия сотрудниками управления Россельхознадзора была проведена внеплановая выездная проверка. В результате инспекторы выявили нарушения и составили протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.14.44 КоАП РФ. Поясним, что указанная статья предусматривает ответственность за недостоверное декларирование соответствия продукции, например, зерна. Максимально возможное наказание по первой части этой статьи для юрлиц составляет 300 тысяч рублей штрафа.

Впрочем, в арбитражном суде, который рассмотрел административные материалы, управление Россельхознадзора просило назначить ООО штраф в размере 100 тысяч рублей. Бизнес-омбудсмен вступил в судебный процесс. Он заявил, что ООО общество впервые привлекается к ответственности за выявленное правонарушение и что в его действиях отсутствует причинение вреда или возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, безопасности государства. Также отсутствует имущественный ущерб.

Кроме того, отметил правозащитник, наложение штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей «негативно повлияет на осуществление предпринимательской деятельности, приведет к значительным убыткам». Суд принял во внимание эти доводы и наказал провинившееся ООО минимально возможными санкциями – предупреждением.

ИА «Орелград»