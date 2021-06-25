Раздувание штатов и раздачу надбавок проверят в Орле

Аудиторы направили начальнику УМВД по городу Орлу материалы своей проверки.

Контрольно-счетная палата города Орла передала в городское управление МВД материалы проведенного ею анализа законности и результативности использования средств бюджета города. Речь идет о деньгах, выделенных в предыдущие два года муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством».

Неправомерное использование бюджетных средств в проверенном периоде, по мнению КСП, составило 1,466 миллиона рублей. Эти средства пошли на выплату надбавок за сложность и напряженность труда, материальной помощи, оплату труда незаконно принятым работникам и на ГСМ. Неэффективное использование средств составило 2,214 миллиона рублей. В эту сумму аудиторы включили оплату труда в выходные и праздничные дни при отсутствии на эти цели бюджетных лимитов, отсутствие обоснования и подтверждения выполнения работы, расходов по судебным искам, а также выплаты за совмещение.

«Численность учреждения по состоянию на 1 января 2021 года по сравнению численностью на 1 января 2019 года сократилась с 71,5 до 67,5 единица, или на 4 единицы, — говорится в сообщении КСП. — При этом ежемесячный фонд оплаты труда сократился только на 16,5 тысячи рублей, что сопоставимо с ежемесячной заработной платой ведущего специалиста отдела МКУ «УКХ».

Также аудиторы напоминают, что согласно Уставу города Орла именно Орловский горсовет народных депутатов определяет размеры и условия оплаты труда депутатов, муниципальных служащих и работников муниципальных предприятий и учреждений. В нарушение указанной нормы положение о денежном содержании и материальном стимулировании работников МКУ «УКХ» утверждено постановлением администрации города от 12 декабря 2012 года. Более того, пишут аудиторы, в нарушение ст. 83 БК РФ при отсутствии источников финансирования администрация города Орла «систематически неправомерно вносит изменения в указанное положение, увеличивая штат и фонд оплаты труда работников МКУ «УКХ».

Также было установлено, что в течение 2019 года по приказу руководителя работникам учреждения устанавливались надбавки за сложность и напряженность труда. При этом, в нарушение постановления мэра, штатные расписания с учетом изменений надбавок за сложность и напряженность не утверждались и не согласовались. Все эти факты теперь предстоит оценить с правовой точки зрения, для чего аудиторы и направили свой отчет правоохранителям.

ИА «Орелград»