В центре Орла легковушка сбила женщину

Она переходила дорогу на перекрестке

В Орле на улице Салтыкова-Щедрина автомобиль «Фольксваген Поло» сбил 46-летнюю женщину, сообщило региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел 25 июня в 8.15 на перекрестке улиц Салтыкова-Щедрина и Тургенева. Установлено, что иномарка ехала со стороны площади Ленина и поворачивала налево на улицу Тургенева. В этот момент водитель и сбил женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получила травмы. Потребовалась ли ей госпитализация, не сообщается.

ИА «Орелград»