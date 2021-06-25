В Орле заплатят за трудоустройство безработных

Государственные субсидии получат предприятия и организации.

Как сообщает департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, организации, учреждения, предприятия и индивидуальные предприниматели могут принять участие в программе помощи гражданам, оставшимся без работы из-за последствий коронавирусной инфекции. Речь идет о федеральной программе, утвержденной в марте 2021 года правительством РФ. Она предусматривает господдержку тем, кто трудоустроит безработных. Работодателям положена бюджетная субсидия.

Правила предоставления мер господдержки детально описаны на портале «Общероссийский банк вакансий «Работа в России». Если говорить кратко, то работодатель может получить безвозмездную субсидию, равную трем МРОТ, а также компенсацию суммы страховых взносов за каждого трудоустроенного гражданина.

«Перечислением субсидии занимается Фонд социального страхования, который получает информацию о трудоустройстве безработных граждан через центры занятости населения и выплачивает средства напрямую работодателю, — пояснили в департаменте. — При этом первый платеж организация получит через месяц после трудоустройства безработного, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев. Ожидается, что мера позволит увеличить занятость граждан, потерявших работу вследствие пандемии».

В Орловской области эта программа уже активно реализуется. Согласно приведенным данным, на сегодняшний день заявки на участие в ней подали уже 45 работодателей региона, выразившие готовность трудоустроить 367 орловских безработных. Последним будут предложены должности агронома, тракториста, бухгалтера, водителя, воспитателя, экономиста, врача, продавца, специалиста по охране труда, слесаря, грузчика, каменщика, фасовщика и другое.

«Обращаем внимание, что на указанные в заявках вакансии могут быть трудоустроены граждане из числа безработных, состоявших на учете в центрах занятости с 2020 года, а также выпускники высшего и среднего профессионального образования прошлого года, обратившиеся в службу занятости и признанные безработными в 2020 или 2021 году, — подчеркнули в департаменте. — В приоритетном порядке направление на трудоустройство получают граждане, относящиеся к категории инвалидов, подвергшихся воздействию радиации, граждане предпенсионного возраста, а также одинокие и многодетные родители».

ИА «Орелград»