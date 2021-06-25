В выходные к жаре в Орловской области добавится сильный ветер

По сообщениям синоптиков, порывы достигнут 11 м/с

В выходные жара в Орловской области сохранится, но к ней добавятся кратковременные дожди и сильный ветер. Такие данные приводит «Гисметео».

26 июня в Орловской области будет солнечно, во второй половине дня могут пройти небольшие дожди, ветер усилится до 9 м/с. Днём температура достигнет отметки в +31 градус, ночью опустится до +20 градусов.

В воскресенье, 27 июня, температура останется прежней, днём воздух прогреется до +30, а к ночи похолодает до +20. К вечеру снова ожидаются кратковременные дожди, а скорость ветра достигнет 11 м/с.

Начало недели принесёт долгожданное похолодание — в течение суток в регионе ожидают до 12 мм осадков, а также дневную температуру в +26 градусов и порывы ветра до 11 м/с. При этом, в тёмное время суток холоднее не станет — в ночь на понедельник прогнозируют +20 по шкале Цельсия.

ИА «Орелград»