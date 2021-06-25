За сутки 80 орловцев заразились коронавирусом

25.6.2021 | 11:36 Новости, Общество

Это максимум с начала марта

В Орловской области за сутки 80 человек заразились коронавирусом, сообщили в федеральном оперативном штабе. Это максимальный дневной прирост с начала марта 2021 года. Общее число случаев в регионе достигло 36 948.

Вместе с тем за день скончались три пациента с COVID-19, количество жертв выросло до 731. Выздоровели 76 человек (35 069 всего).

В целом по России число зараженных коронавирусом достигло 5 409 088 (+20 393 за сутки). Скончались 132 064 (+601). Выздоровели 4 929 639 (+14 024).

ИА «Орелград»

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