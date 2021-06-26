Более 132 личных хозяйств перепишут в Орловской области

Стало известно о нюансах проведения сельскохозяйственной микропереписи.

Первая сельскохозяйственная микроперепись пройдет в Орловской области в период с 1 по 30 августа 2021 года. Об этом уведомляет Орелстат. Сообщается, что микроперепись должна охватить не менее 30 процентов объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Это означает, что в Орловской области ею будет охвачено 308 сельскохозяйственных организаций, 950 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, а также свыше 132 тысяч личных подсобных хозяйств граждан и 350 некоммерческих садоводческих, огороднических и дачных объединений.

«Речь идет о юридических и физических лицах, которые имеют земельные участки и производят на них сельскохозяйственную продукцию, а также имеют сельскохозяйственных животных, — объясняют в Орелстате. — Целью наблюдения является формирование официальной статистической информации о произошедших структурных изменениях в сельском хозяйстве для разработки прогноза развития отрасли и мер экономического воздействия на повышение эффективности сельскохозяйственного производства».

Отметим, что микроперепись пройдет по всей стране. Для этого будут привлечены дополнительные сотрудники. Так, в Орловской области на договорной основе планируется привлечь 46 инструкторов и 278 переписчиков. Последние будут ходить по хозяйствам граждан с планшетными компьютерами для проведения опроса. Организации, фермеры и ИП смогут предоставить сведения по программе переписного листа в электронном виде через сайт Росстата.

«Опросные листы будут содержать вопросы о размерах посевных площадей по группам культур, площадей, занятых плодовыми многолетними насаждениями, а также о численности поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, — говорят в Орелстате. — Переписчики обязаны перед проведением опроса предъявить респондентам служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики и паспорт, а также проинформировать о целях и задачах обследования».

Подчеркнем, что полученные в ходе проведения сельскохозяйственной микропереписи по закону являются конфиденциальными и не подлежат разглашению.

ИА «Орелград»