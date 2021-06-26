Конфликт из-за ношения маски дорого обошелся орловцу

Мужчина угодил под суд за слишком бурную реакцию за замечание.

В Ливнах мировой суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя по незначительным, казалось бы, обстоятельствам. Поводом для раздора стала маска, вернее, ее отсутствие у фигуранта. В конце января текущего года 64-летний мужчина зашел в один из магазинов на автовокзале. Он был немного пьян. Но самое главное – у него не было маски, и он ответил отказом на требования сотрудников торговой точки надеть маску.

В результате кто-то позвонил в дежурную часть. На место происшествия был выслан наряд полиции. Возглавляла его девушка, сержант полиции, которую сопровождал стажер. Сотрудница полиции представилась мужчине и потребовала надеть средства индивидуальной защиты органов дыхания, то есть маску. Она также напомнила гражданину, что ношение СИЗ в общественных местах является обязательным. За нарушение этого требования предусмотрена административная ответственность.

В ответ на это мужчина «высказал в адрес представителя власти личностные оскорбления и обругал нецензурной бранью, унизив ее честь и достоинство, причинив тем самым ей моральный вред». После этого он и стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье 319 УК РФ. В суде мужчина, конечно, признал вину и раскаялся, но было уже поздно. Его признали виновным в совершении преступления и наказали штрафом в размере 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»