Младшего лейтенанта Филиппова торжественно похоронили под Орлом

Герой Великой Отечественной войны погребен в Мценске.

В Мценске прошла церемония погребения по православному обряду советского офицера Николая Ивановича Филиппова, павшего в самом конце 1942 года в бою на орловской земле. Как пояснили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии РПЦ, он был уроженцем Мценска. Похоронили его в братской могиле в сквере «Вечный огонь». Уточняется, что останки героя войны были обнаружены прошлой осенью членами поискового отряда «Батальон».

Они проводили раскопки на месте боев близ деревни Зеленый Холм в Мценском районе. Тогда поисковики подняли из земли останки многих павших бойцов. Личность Филиппова удалось установить по металлической гильзе с «медальоном» внутри. Расшифровать стершуюся запись на бумаге помогли московские эксперты.

Было установлено, что Николай Филиппов родился в 1915 году. Он был младшим лейтенантом, служил в 287-й стрелковой дивизии. Филиппов погиб 31 декабря 1942 года при освобождении Мценска от немецко-фашистских захватчиков. С тех пор офицер числился пропавшим без вести. Кстати, поисковикам удалось найти его родственников, в частности 79-летнюю дочь лейтенанта Филиппова Олимпиаду Николаевну. Семья и попросила городские власти похоронить его в братской могиле.

«В Свято-Троицком храме благочинный и настоятель протоиерей Владимир Герченов совершил полный чин погребения воина Николая, после чего процессия направилась к месту захоронения, — рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии РПЦ. — На братской могиле в сквере «Вечный огонь» состоялся митинг с участием руководителей и жителей города Мценска. Останки младшего лейтенанта Филиппова с воинскими почестями были переданы земле».

ИА «Орелград»