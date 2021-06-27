Орловец обвел вокруг пальца микрокредитную организацию

Молодой человек обманом получил кредит, который не собирался возвращать.

Обстоятельства этой сделки изучил мировой судья судебного участка №2 города Ливны и Ливенского района. Местный житель, ранее не судимый, был обвинен в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). Было установлено, что в ноябре 2020 года молодой человек пришел в операционный офис микрокредитной компании. Он заявил менеджеру, что хочет взять потребительский заем.

Для оформления этой сделки потребовались сведения о месте работы заемщика и уровне его дохода. Юноша с готовностью об этом рассказал. С его слов выходило, что работает он в одной из местных организаций и зарабатывает в среднем по 18 тысяч рублей в месяц. Клиента предупредили о том, что он обязан предоставить достоверные сведения, в противном случае ему будет грозить ответственность.

Своих «показаний» он менять не стал. В результате ему поверили на слово и выдали заем в размере 7000 рублей. Кроме того, клиенту пришлось заплатить 420 рублей в рамках программы страхования. Уже в суде выяснилось, что на момент оформления договора потребительского микрозайма ливенец нигде не работал и постоянного дохода не имел. Иными словами, менеджера МКК он обманул или, говоря языком закона, умышленно ввел в заблуждение.

Деньги юноша потратил на личные нужды, а кредит так и не вернул. В результате он стал фигурантом уголовного дела. Учитывая признание вины и раскаяние, суд назначил ему наказание в виде 180 часов обязательных работ. Также был удовлетворен гражданский иск МКК. Суд обязал осужденного выплатить микрокредитной компании более 15 тысяч рублей в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба.

ИА «Орелград»