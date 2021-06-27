Орловский лихач получил 92 штрафа от ГИБДД

Сомнительным рекордсменом оказался житель Залегощенского района.

В Орловской области водитель был вынужден оперативно оплатить почти сотню штрафов, чтобы сохранить водительские права. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП. Все штрафы житель Залегощенского района получил за нарушения Правил дорожного движения. Всего у него их накопилось 92 на общую сумму свыше 90 тысяч рублей.

Было возбуждено исполнительное производство о взыскании этих штрафов. Оно находилось на исполнении в отделении судебных приставов по Залегощенскому, Новосильскому и Корсаковскому районам. Как уточнили в управлении ФССП, ни один из наложенных на него штрафов мужчина добровольно не оплатил. Более того, он игнорировал уведомления судебного пристава. В результате к нему решили применить меры принудительного взыскания, на которые должник тут же отреагировал.

«В ходе исполнительных действий в отношении должника были применены меры принудительного исполнения, в том числе вынесено постановление об ограничении в специальном праве на управление транспортным средством, — рассказали в пресс-службе управления ФССП. — Данная мера принудительного исполнения оказалась действенной. Не желая становиться пешеходом, правонарушитель оплатил задолженность по 92 штрафам ГИБДД в размере свыше 90 тысяч рублей в полном объеме».

ИА «Орелград»