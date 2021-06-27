Реальный сектор может потянуть за собой орловскую экономику

Рост промышленного производства в регионе превысил 20 процентов.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области в мае 2021 года объем промышленного производства вырос на 21,4 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года. Если анализировать период с января по май, то индекс промышленного производства составил 114,4 процента. Это свидетельствует о настоящем рывке, который в текущем году совершает реальный сектор экономики.

Так, аналитики Орелстата отмечают, что позитивная динамика сохраняется в сфере обрабатывающих производств. Индекс в ней сложился на уровне 113,7 процента. Впрочем, еще более высокие темпы роста показывают энергетический сектор и отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений. Индексы производства у них сложились на уровне 116,2 и 133,6 процента соответственно. Однако и без негативных тенденций пока не обходится.

«Снижение объемов производства по сравнению с прошлым годом продолжает демонстрировать сырьевой сектор — индекс производства сложился на уровне 69,7 процента, — отметили в Орелстате. — Ключевое влияние на формирование индекса промышленного производства в Орловской области оказывают предприятия, занимающиеся обрабатывающими производствами и обеспечением электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха».

ИА «Орелград»