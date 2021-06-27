В Орле долги по зарплате погасили только частично

Деньги выплачены бывшим работникам строительного комплекса.

О начале погашения долгов по зарплате сообщила Государственная инспекция труда в Орловской области. Как уже писал «Орелград», ранее сотрудники этого ведомства в ходе проверки выяснили, что у ТОСП строительный комплекс Орел ФГУП «ГВСУ №14» образовалась задолженность по оплате труда за апрель 2021 года. Она составила 2,92 миллиона рублей. Заработок вовремя не получили 73 бывших работника ФГУП «ГВСУ №7».

Как пояснили в Государственной инспекции труда, по итогам проверки юридическое лицо было привлечено к административной ответственности. Кроме того, организации было выдано предписание об устранении нарушений в определенный срок. Когда этот срок истек, инспекторы проверили выполнение предписания.

Оказалось, что исполнено оно пока только частично. На сегодняшний день из общей суммы долга работникам выплачено 1,27 миллиона рублей. Таким образом, оставшаяся задолженность составляет 1,65 миллиона рублей. В инспекции добавили, что в настоящий момент решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности за несвоевременное исполнение предписания.

ИА «Орелград»