В Орле долги по зарплате погасили только частично

27.6.2021 | 11:59 Новости, Экономика

Деньги выплачены бывшим работникам строительного комплекса.

О начале погашения долгов по зарплате сообщила Государственная инспекция труда в Орловской области. Как уже писал «Орелград», ранее сотрудники этого ведомства в ходе проверки выяснили, что у ТОСП строительный комплекс Орел ФГУП «ГВСУ №14» образовалась задолженность по оплате труда за апрель 2021 года. Она составила 2,92 миллиона рублей. Заработок вовремя не получили 73 бывших работника ФГУП «ГВСУ №7».

Как пояснили в Государственной инспекции труда, по итогам проверки юридическое лицо было привлечено к административной ответственности. Кроме того, организации было выдано предписание об устранении нарушений в определенный срок. Когда этот срок истек, инспекторы проверили выполнение предписания.

Оказалось, что исполнено оно пока только частично. На сегодняшний день из общей суммы долга работникам выплачено 1,27 миллиона рублей. Таким образом, оставшаяся задолженность составляет 1,65 миллиона рублей. В инспекции добавили, что в настоящий момент решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности за несвоевременное исполнение предписания.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования